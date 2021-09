Sous-marins: la situation ne s'apaise pas entre la France et les pays de l'alliance Aukus

. D’un côté, le Premier ministre britannique a souligné l’immense importance de sa relation avec son voisin français, en évoquant l’amour « indéracinable » de Londres envers Paris. Boris Johnson a tenté de rassurer la France en expliquant que Aukus - le partenariat stratégique signé la semaine dernière pour contrer la Chine - n’était pas « excluant » et qu’il ne fallait pas que Paris « s’inquiète ».



Première et Deuxième Guerre mondiale

L’Australie a, quant à elle, déclaré ce lundi 20 septembre, que des dizaines de milliers d'Australiens étaient morts sur le sol français pour protéger le territoire français lors de la Première et de la Seconde guerre mondiale, prouvant ainsi son attachement à la France, selon le gouvernement australien.



La France réclame toujours des explications

Mais les tensions ne se sont pour l'instant pas apaisées. La France continue de réclamer des explications, sur ce qui « s'apparente à une rupture de confiance majeure » - c’est ce qu’a affirmé, dimanche,, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE vont se réunir ce soir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, pour discuter des conséquences de cette affaire sur les relations commerciales entre les Vingt-Sept et l'Australie.