Spécial Olympics : le Sénégal veut glaner beaucoup de médailles aux jeux mondiaux de Berlin

Le Sénégal va prendre part aux 16s Jeux mondiaux d’été Special Olympics de Berlin, qui aura lieu du 17 au 25 juin. Les athlètes sénégalais, promettent de faire mieux que les éditions précédentes en revenant au bercail avec plus de médailles en or lors des Jeux mondiaux d’été de Berlin.



« Nous espérons que l’on rentrera avec le maximum de médailles possibles. Et nous souhaitons à notre retour être reçus par le président de la République Macky Sall, comme tous les autres Fédérations », a dit le directeur sportif de SOS, Assane Thiam.



34 athlètes défendront les couleurs du Sénégal à Berlin. Ils compétiront dans 6 épreuves : Athlétisme, Natation, Bocce (pétanque), Equitation, Basket-ball et Football unifiés.



« Je sais qu’ils sont très engagés, ils sont des patriotes. Ils veulent représenter et porter haut le drapeau du Sénégal. Ils en ont l’ambition et je sais qu’ils mettront tout en œuvre pour le faire », a indiqué Rajah Sy, directrice de Special Olympics Sénégal.



Pour soutenir SOS, l’Etat du Sénégal a accepté de prendre en charge les billets d’avions, la restauration et l’hébergement des 54 membres de la délégation sénégalaise, c’est l’assurance donné par le représentant du ministère des Sports, Bamba Mbaye.



Le départ pour Berlin prévu le 11 juin prochain à partir de 21 heures. Les 34 athlètes entreront en regroupement fermé à Mbour à partir du 31 mai jusqu’au jour de leur départ pour Berlin, rapporte le quotidien sportif « Stades ».