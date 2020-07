Tabaski 2020-Samba Ndiobène Ka avertit: «C’est la loi du marché qui définit les prix, allez acheter vos moutons le plus tôt possible»

Le ministre de l’Elevage averti la population du Sénégal par rapport aux prix des moutons à l'occasion de l'Aid-El-Kabir communément appelé Tabaski, qui sera célébrée le vendredi 31 juillet 2020. Selon Samba Ndiobène Ka, c’est la loi du marché qui définit les prix. Il invite les consommateurs à acheter leurs moutons le plus tôt possible.



Le ministre s’est rendu au marché de bétail de Séwékhaye, l’un des plus grands points de vente de la région de Thiès, à 70 Km de Dakar, pour faire l’état d’approvisionnement en moutons. Samba Ndiobène Ka se dit satisfait de ce qu'il a vu sur les lieux.



Malgré la pandémie et la fermeture des frontières terrestres, M. Ka a constaté un excédent par rapport à l’année dernière et à la même période. « Le niveau d’approvisionnement est à 17 000 têtes contre 16 000 l’année dernière à la même époque, soit un surplus de 1 000 têtes », s’est-il félicité.