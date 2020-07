Tabaski : Abdoulaye Baldé invite Macky Sall et Adama Barro à ouvrir la transgambienne

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, appelle Macky Sall et Adama Barro (respectivement Président du Sénégal et de la Gambie) à ouvrir provisoirement la transgambienne. Ce pour réduire la souffrance des voyageurs qui, en cette veille de la fête de l’Aid El Kabir communément appelée Tabaski, rallient difficilement le sud du pays.



Ils sont obligés de parcourir 900 Km soit le double du trajet normal, en passant par Tambacounda dans des conditions difficiles pour rejoindre leurs familles.



« C’est vrai que les raisons pour lesquelles les frontières ont été fermées sont toujours là, mais on voudrait lancer un plaidoyer aux Présidents Macky Sall et Adama Barro pour que des aménagements puissent être observés pendant cette période de Tabaski », a déclaré le maire de Ziguinchor.



Selon Abdoulaye Baldé, « Même si c’est une dizaine de jours, qu’un corridor puisse être ouvert au niveau de Farafenni suffit pour que les habitants de la Casamance puissent se déplacer de part et d’autre de la frontière en empruntant ce corridor ».