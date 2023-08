Taxawu Sénégal de Khalifa Sall condamne l’emprisonnement de Sonko et la dissolution de son parti

Un communiqué pour sauver les apparences et mettre les formes. Taxawu Sénégal de Khalifa Sall qui n’est plus en odeur de sainteté avec le leader de l’opposition Ousmane Sonko, a tenu à condamner sa mise en détention et la dissolution de son parti. « Taxawu Sénégal reste profondément préoccupée par la situation politique nationale marquée par l'arrestation et le mandat de dépôt décerné à Monsieur Ousmane Sonko, mais aussi par l'acte de dissolution du parti politique Paste Les Patriotes. Taxawu Sénégal condamne fermement ces décisions qui sont contraires aux principes de la démocratie, de la liberté d'association et de l'État de droit », lit-on dans leur document.



Khalifa Sall et son mouvement demandent « la libération du président Ousmane Sonko et le rétablissement dans ces droits du parti politique Paste les Patriotes »



Taxawu Sénégal a également déploré les pertes en vies humaines notées à Ziguinchor et invité le gouvernement « à prendre des mesures d'apaisement pour sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité sociale ».