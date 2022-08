Tchad: Mahamat Idriss Déby se veut rassurant sur la souveraineté du dialogue national

Au cours de son message à la Nation, livré mercredi 10 août dans la soirée, le président du Conseil militaire de transition, qui dirige le pays depuis avril 2021, s’est engagé à consacrer la souveraineté du dialogue national inclusif, qui s’ouvre le 20 août, pour permettre un retour à l’ordre constitutionnel :



« Dans quelques jours, toutes les filles et tous les fils du pays vont se retrouver pour passer au crible les maux dont souffre le Tchad. Toutes les questions d’intérêt national seront mises sur la table du dialogue. À cet égard et conformément à mes précédentes déclarations, sur la souveraineté du dialogue national inclusif, nous allons, dans les jours qui suivent, prendre un acte qui consacrera officiellement la souveraineté du dialogue national inclusif dont les résolutions seront exécutables. »



« Un nouveau départ », selon Mahamat Idriss Déby

C’est un devoir devant l’histoire, indique Mahamat Idriss Déby : « Aujourd’hui, plus que jamais, nous serons face à notre responsabilité devant l’histoire. La responsabilité de parler de questions longtemps évitées ou considérées comme taboues. La responsabilité de prendre des décisions difficiles pour enfin écrire ensemble la plus belle page de l’histoire du Tchad. Je lance, une fois de plus, un sincère appel à l’endroit de nos frères politico-militaires, encore sceptiques, à reconsidérer leur position, en vue de saisir cette opportunité historique d’un nouveau départ pour notre cher et beau pays. »