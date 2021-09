"Toujours en vie bien que certains veuillent ma mort", plaisante le pape

Dans un entretien publié mardi 21 septembre, quelques semaines après son opération du côlon, le pape François plaisante sur des rumeurs sur son départ, et rassure : « Dieu merci, je vais bien. »



Le pape François, opéré du côlon début juillet, raconte avec ironie comment certains cardinaux se sont alors aussitôt réunis dans la perspective d’un conclave pour élire son successeur, dans un entretien avec des jésuites publié mardi 21 septembre.



Je suis « toujours en vie. Bien que certaines personnes veuillent ma mort », a lancé le pape lors d’une rencontre informelle le 12 septembre avec une cinquantaine de jésuites slovaques à l’occasion de sa visite dans ce petit pays d’Europe centrale. Ses propos ont été publiés mardi par la très sérieuse revue jésuite La Civiltà Cattolica.

Une opération du côlon

Le pape âgé de 84 ans, lui-même jésuite, a subi début juillet à Rome une ablation partielle du côlon sous anesthésie générale, alors qu’il souffrait d’une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l’appareil digestif.



« Je sais qu’il y a même eu des réunions entre prélats qui pensaient que l’état du pape était plus grave que ce qui était dit. Ils préparaient le conclave. Patience ! » a ironisé devant son auditoire le pape argentin, qui est resté hospitalisé dix jours. « Dieu merci, je vais bien. »



Il en a profité pour adresser quelques coups de griffe à ses ennemis au sein de l’Église, notamment dans le camp des conservateurs.



« Il y a aussi des ecclésiastiques qui font de mauvais commentaires à mon sujet. Je perds parfois patience, surtout lorsqu’ils portent des jugements sans entrer dans un véritable dialogue. Là, je ne peux rien faire. Cependant, je continue (mon chemin) sans entrer dans leur monde d’idées et de fantasmes. Je ne veux pas y entrer », a-t-il affirmé.