Toutes les compétitions de football suspendues au Sénégal… jusqu’à nouvel ordre

Alors que le calme revient petit à petit à Dakar et sur toute l’étendue du territoire sénégalais, après les émeutes sanglantes de jeudi, vendredi, samedi et dimanche derniers, la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne semble pas très rassurée pour ordonner le redémarrage des compétitions de football.



Dans un communiqué publié ce mardi 06 juin, l’instance dirigeante du football sénégalais annonce la suspension de tous les championnats nationaux de football.

« La Fédération Sénégalaise de Football porte à la connaissance des Présidents de la Ligue de Football Amateur (LFA), de la Ligue de Football Professionnel (LSFP), des Présidents de ligues régionales de football et des Présidents de clubs que compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays et sur instructions de l'autorité hiérarchique, toutes les compétitions de football sont suspendues jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du territoire national », lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.



Lequel document ajoute: « la Fédération Sénégalaise de Football compte sur la collaboration de tout un chacun pour le respect strict de la présente mesure ».