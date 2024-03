"Toutes les normes de la démocratie, de l'État de droit ont été transgressées ", dixit Alioune Tine

« Les avenirs du Sénégal: voir loin, voir large », c’est le thème de la table ronde qui réunit des dignitaires et des sommités de la société civile dans un hôtel de la place ce samedi. AfricaJom Centa en est l’organisateur. Son fondateur dans son propos introductif, a estimé que toutes les "normes de la démocratie, de l'État de droit ont été transgressées". Il a expliqué également "l'aggravation de la crise politique par des problèmes existants : l'éligibilité, de limitation des mandats, la découverte de gaz et de pétrole au Sénégal".

Selon Alioune Tine : "Au cœur de cette problématique, se trouvent certes les questions récurrentes d'éligibilité et de mandats mais il y a l'aggravation des enjeux des pouvoirs avec la découverte de gaz et pétrole qui aiguise l'appétit du personnel politique".

Ce recul est étroitement lié à la crise structurelle de la démocratie, de l'état de droit, de la gouvernance, des droits humains et la compétition sans merci depuis 2012 des enjeux de pouvoir, selon le fondateur d'AfricaJom Center. Face à ces situations, Alioune Tine a conclu qu'il faudra chercher "les fenêtres d'opération de changement en renforçant les mécanismes de médiation et de gestion de crise, de menaces et toutes formes de risques", malgré "l'impossibilité de la classe politique de trouver une issue durable par un dialogue permanent", a-t-il constaté.