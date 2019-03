Trois braconniers nigérians écroués au Niger

Leur équipement de braconnage était composé d'une dizaine de fusils de chasse, six vélos, des machettes et diverses substances chimiques utilisées pour neutraliser les animaux.

Les agents des Eaux et forêts du Niger ont saisi sur eux des carcasses d'animaux sauvages protégés ou intégralement protégés.



Le butin des braconniers, une cargaison contenue dans deux camionnettes a été interceptée dans la région de Dosso dans le sud-ouest du Niger.



La saisie record est notamment composée de quatre têtes de buffle, une tête d'antilope cheval, des défenses d'éléphants, des peaux de serpents géants, des carcasses de viande de singe et de divers autres animaux.a