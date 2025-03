Tunisie: le Premier ministre Kamel Madouri limogé par le président Kaïs Saïed

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a limogé son Premier ministre, Kamel Madouri, dans la nuit de jeudi à vendredi, moins de huit mois après l'avoir nommé, et a désigné la ministre de l'Équipement, Sarra Zaafrani Zenzri, pour le remplacer.



Il a été immédiatement remplacé par Sarra Zaafrani Zenzri, ministre de l'Équipement. Sarra Zaafrani, ingénieure en génie civil de formation et haute fonctionnaire, prend ses fonctions au moment où le pays traverse de graves difficultés économiques et financières, et est en outre critiqué par l'ONU pour l'emprisonnement d'opposants.



Pas d'explication officielle

Aucune explication officielle n'a été fournie au départ de Kamel Madouri. Il s'agit du quatrième limogeage, sans autre forme de procès, d'un chef du gouvernement en Tunisie depuis le coup de force de Kaïs Saïed à l'été 2021. Comme elle a coutume de le faire, la présidence a annoncé le limogeage de Kamel Madouri très tôt vendredi, dans un communiqué laconique sur Facebook.



Sans un mot pour son désormais ex-Premier ministre, Kaïs Saïed a insisté auprès de Sarra Zaafrani sur la nécessité de mieux coordonner « le travail gouvernemental » et de chercher à dépasser « les obstacles pour réaliser les attentes du peuple tunisien ». Le président avait laissé transparaître son mécontentement ces dernières semaines, exhortant ses ministres à passer aux actes.