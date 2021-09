Tunisie: le président prend des dispositions régulant l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif (AFP)

Kaïs Saïed, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet, a pris par décret mercredi des dispositions qui suspendent de facto deux chapitres de la Constitution régulant les pouvoirs législatif et exécutif. Dans un décret, le chef de l'État a annoncé la poursuite du gel du Parlement et la promulgation de « mesures exceptionnelles » pour « l’exercice du pouvoir législatif » et pour « l’exercice du pouvoir exécutif », selon l'Agence France-Presse. Ces dispositions se substituent à celles prévues dans deux chapitres de la Constitution de 2014.