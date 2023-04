Turquie: le procès de la plateforme «We Will Stop Feminicide» renvoyé au 13 septembre

Le procès de l'une des principales et des plus actives associations de défense des droits des femmes de Turquie, accusée d'activités «immorales», a été renvoyé mercredi au 13 septembre. Le procès s'est ouvert en juin dernier. L'association, fondée en 2010, a organisé de nombreuses manifestations pour le maintien de la Turquie dans la Convention d'Istanbul, un traité international établissant le cadre légal et institutionnel de la lutte contre les violences sexistes, dont le pays s'est retiré en 2021. Le gouvernement turc a justifié sa décision d'abandonner le traité en lui reprochant d'encourager l'homosexualité et de menacer la structure familiale traditionnelle.