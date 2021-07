Turquie: trois morts dans un feu de forêt près d'un site touristique

Un feu de forêt a atteint les zones habitées situées à proximité d'un site touristique du sud de la Turquie, faisant trois morts et provoquant l'évacuation des dizaines de villages et de quartiers, ont rapporté jeudi les médias turcs. Le feu qui a commencé mercredi dans une forêt de Manavgat, dans la province d'Antalya, a rapidement atteint les zones habitées en raison de vents violents, ravageant les maisons, les champs, les lieux de production agricoles sous serre et les étables de plusieurs villages. L'incendie a causé la mort de trois personnes, dont une femme âgée de 82 ans qui n'a pas pu quitter son habitation, où elle vivait seule, avant l'arrivée des flammes.