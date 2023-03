Ukraine: plusieurs morts dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Zaporijjia

n missile a éventré un immeuble entier. Selon un dernier bilan provisoire, au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées, jeudi 2 mars, lors d'une frappe nocturne sur un bâtiment résidentiel, à Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine. "Des gens sont sous les décombres", a indiqué sur sa chaîne Telegram Anatoly Kourtev, le secrétaire du conseil municipal, affirmant que l'immeuble avait été "pratiquement entièrement détruit". "Lors des opérations de recherche, six personnes blessées ont été sorties des décombres, ainsi que les corps de trois personnes", a ajouté dans un communiqué la police ukrainienne.



"Selon des informations préliminaires", le tir de missile, "venant d'une batterie de S-300", a détruit plus d'une dizaine d'appartements "où des gens dormaient paisiblement", ont fait savoir les autorités locales. Des images, publiées par les services de secours ukrainiens, montrent des habitants être évacués au milieu des gravats, aidés par des pompiers.