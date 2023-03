Un geste en or: Lionel Messi offre un cadeau spécial à ses coéquipiers et membres du staff de l’Argentine

Cela fait maintenant presque trois mois, mais le titre mondial est toujours dans la tête de Lionel Messi. À tel point que le joueur de 35 ans a voulu remercier l’équipe nationale argentine.

Le joueur du Paris Saint-Germain a offert à tous ses coéquipiers champions du monde et aux membres du staff argentin une coque d’iPhone en or. L’attaquant a ainsi acheté 35 pièces de 24 carats personnalisées. Elles portent le logo de la Fédération argentine, le nom et le numéro de chaque joueur.

L’entrepreneur irlandais Ben Lyons, d’iDesign Gold, a livré personnellement les étuis d’iPhone à Messi à Paris. Le coût? 197.000 euros, soit près de 5.000 euros par coque.