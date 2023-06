Un gouverneur taliban tué dans un attentat-suicide revendiqué par l’État islamique

Le kamikaze a conduit une voiture remplie d’explosifs dans la ville de Faizabad et visé le véhicule transportant Nisar Ahmad Ahmadi, le gouverneur adjoint de la province de Badakhshan (nord-est), nommé gouverneur par intérim le mois dernier. Son chauffeur a également été tué et six autres personnes ont été blessées dans cette attaque, qui n’a pas pour l’instant été revendiquée.

En avril 2022, le chef du département des mines avait aussi été tué dans un attentat à la bombe.

La sécurité s’est considérablement améliorée depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 et chassé le gouvernement soutenu par les États-Unis, mettant fin à deux décennies d’insurrection. Le groupe État islamique reste toutefois la plus grande menace sécuritaire pour le gouvernement. Depuis le retour au pouvoir des talibans, l’EI a tué et blessé des centaines de personnes dans plusieurs attentats, dont certains visaient des étrangers ou des intérêts étrangers dans le but de saper le gouvernement taliban.