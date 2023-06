Un incendie détruit 170 hectares de végétation dans les Fagnes: “Les flammes ont progressé dans la nuit”

Cent trente pompiers étaient encore mobilisés mardi matin pour lutter contre les flammes à la frontière belgo-allemande. Les pompiers belges sont aidés de leurs collègues allemands, mais aussi de la Protection civile. Selon les Eaux et forêts, l’origine des flammes est humaine, car aucun phénomène naturel comme des orages et des éclairs n’explique le départ de flammes dans cette zone difficile d’accès.

La zone touchée et ses environs interdits aux promeneurs

La zone des Hautes Fagnes, comprise entre Ternell et Mützenich, touchée par un incendie depuis lundi soir, est interdite aux promeneurs, a fait savoir mardi matin la ville d’Eupen.

Les sapeurs-pompiers de la zone de secours de la Communauté germanophone et ceux des services allemands voisins sont à pied d’œuvre. “La Ville demande à tous les randonneurs et promeneurs d’éviter largement la zone afin de ne pas gêner inutilement les opérations d’extinction et de ne pas se mettre eux-mêmes en danger.”

Les drapeaux d’avertissement rouges seront affichés le plus rapidement possible, précise-t-on.

Les réserves naturelles anversoises et limbourgeoises en code jaune

Les réserves naturelles et zones boisées des provinces d’Anvers et du Limbourg sont en code jaune concernant le danger d’incendies. La nature devient plus sèche à ces endroits et le risque d’un feu de forêt augmente. Des experts doivent analyser mardi si le niveau de risque doit être relevé en Flandre, a indiqué l’Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos).

En cas de code jaune, les effectifs des pompiers sont adaptés. La présence de personnes dans les tours de guet dépend également de l’évaluation du risque par l’Agence de la nature et par les services de secours. Le Brabant flamand et les deux Flandres (orientale et occidentale) sont actuellement en code vert. Un temps ensoleillé et chaud est annoncé pour ces prochains jours.

L’accès à la zone concernée est particulièrement compliqué, ce qui rend la tâche des hommes du feu ardue. “Durant la nuit, les flammes ont progressé, mais sont contenues dans une zone qui avait été déterminée par les services de secours”, explique, ce mardi matin, Francis Cloth, le commandant de la zone de secours de la Communauté germanophone. Un hélicoptère pourrait être nécessaire pour atteindre les foyers les plus difficiles d’accès par voie terrestre.