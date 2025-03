Une année de transformation : le Sénégal en marche vers un avenir radieux ! (Par Moussa Bala Fofana )

Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont exprimé leur volonté de changement. Un an plus tard, le 24 mars 2025, nous commémorons ce choix déterminant.



L’accession du Président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir marque bien plus qu’un simple changement politique : c’est une révolution de l’espoir, une renaissance pour notre cher Sénégal. Sous l’impulsion visionnaire du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et du Premier Ministre Monsieur Ousmane Sonko , un vent de renouveau souffle sur notre nation. Unis dans une même détermination, le gouvernement et le peuple sénégalais avancent main dans la main pour transformer nos aspirations les plus profondes en réalités tangibles.



Depuis notre arrivée au pouvoir, chaque jour est une promesse tenue, chaque action une pierre posée pour bâtir un Sénégal plus juste, plus prospère et plus transparent. Les avancées que nous avons réalisées ensemble témoignent de notre engagement sans faille envers vous.

Voici quelques-unes des réalisations majeures qui illustrent cette dynamique :



1. La révision des accords de pêche

Nous avons renégocié les accords de pêche pour protéger nos ressources halieutiques, véritables trésors nationaux. Ces nouvelles dispositions garantissent un accès équitable aux produits de la mer, soutiennent nos pêcheurs et préservent notre patrimoine maritime pour les générations futures.



2. Une gouvernance exemplaire

La transparence est le pilier de notre action. La publication des rapports d’audit et la mise en place de mécanismes de contrôle renforcés démontrent notre détermination à éradiquer la corruption et à gérer les ressources publiques avec intégrité et responsabilité.



3. L’accès à l’eau potable pour tous

Des projets ambitieux ont été lancés pour assurer une distribution équitable de l’eau potable, en particulier dans les zones rurales longtemps délaissées. Ces initiatives transforment la vie de milliers de foyers, apportant santé, dignité et espoir.



4. L’électrification accélérée

Grâce à des réformes audacieuses, l’accès à l’électricité s’étend rapidement à travers le pays. Cette énergie, vitale pour le développement, est désormais plus accessible et abordable pour les ménages comme pour les entreprises, stimulant ainsi l’économie locale.



5. La valorisation de nos ressources naturelles

Nous avons instauré une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles, veillant à ce que leurs bénéfices profitent à l’ensemble des Sénégalais. Ces richesses, longtemps mal exploitées, deviennent enfin un levier de croissance et de prospérité pour tous.



6. Habitat social et aménagement du territoire

Le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires (MUCTAT) a lancé le Programme National d’Accès au Logement et de Rénovation Urbaine (PNALRU), une initiative ambitieuse visant à fournir des logements sociaux accessibles aux ménages à revenus faibles et irréguliers. Des projets pilotes de restructuration urbaine sont en cours dans plusieurs localités, notamment à Thiaroye sur Mer, Grand Médine, et Ziguinchor, améliorant les conditions de vie de plus de 150 000 bénéficiaires directs.



7. Acte IV de la Décentralisation

Nous avons engagé une grande réforme de la décentralisation, avec la création de huit (8) pôles territoriaux sous forme d’Établissements Publics Territoriaux (EPT). Cette réforme vise à renforcer la gouvernance locale, à améliorer la cohérence territoriale et à promouvoir un développement endogène aligné sur l’Agenda national de transformation systémique du Sénégal.



8. Digitalisation de l’état civil

Le projet Nekkal 2 a été lancé pour moderniser et digitaliser l’état civil, permettant à chaque citoyen, où qu’il se trouve, d’accéder à ses actes d’état civil de manière sécurisée et efficiente. La phase pilote a débuté dans plusieurs communes, avec une généralisation prévue pour 2025.



9. Gestion des déchets

Un vaste programme de modernisation de la gestion des déchets a été mis en place, incluant la réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss en un éco-parc moderne. Ce projet, d’un investissement de 26 milliards de FCFA, transformera 40 hectares en un centre de tri, de compostage et d’espaces de vie sociale, offrant un cadre de vie sain et durable.



10. Cadre de vie et mobilisation citoyenne

Dans le cadre de la journée nationale de mobilisation citoyenne « Setal Sunu Reew », 243 Comités « Setal Sunu Gox » ont été installés dans 13 communes, renforçant l’engagement communautaire dans l’embellissement et l’assainissement des espaces publics.



Ces réalisations ne sont que les prémices d’un vaste chantier de transformation. Sous la direction éclairée du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko, nous restons déterminés à répondre aux attentes légitimes de chaque Sénégalais.



Le meilleur est véritablement à venir. Ensemble, nous construirons un Sénégal plus fort, plus solidaire et plus prospère, un Sénégal dont nous serons tous fiers.



À tous ces jeunes, à tous ces Sénégalais qui traversent des moments difficiles et qui se sentent parfois oubliés, je veux adresser un message de courage et d’espoir. Je leur demande d’être patients et résilients, car le gouvernement, uni comme un seul homme derrière le Président de la République, est pleinement mobilisé. Ensemble, nous œuvrons sans relâche pour bâtir le Sénégal de tous les possibles, un Sénégal où chaque rêve peut devenir réalité.



L’avenir s’écrit aujourd’hui, et il s’écrit avec vous. Continuons d’avancer, unis et déterminés, vers un destin commun radieux.



Moussa Bala Fofana

Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires