Une fusillade fait dix morts dans le nord du Mexique

Dix « délinquants » ont été tués lundi dans un affrontement armé avec les forces de sécurité sur une route de l'Etat de Nuevo Leon, dans le nord du Mexique, selon les autorités.



Les forces de sécurité ont été « agressées par balles par des individus qui voyageaient à bord de trois camionnettes blindées », a rapporté sur Facebook le responsable de la sécurité du Nuevo Leon, Gerardo Palacios. « Bilan: 10 délinquants abattus, 3 camionnettes blindées saisies », a-t-il ajouté.



Quatre policiers ont été blessés, dont un par balle et les trois autres quand leur véhicule s'est renversé, a poursuivi ce responsable.



La fusillade a eu lieu sur une route reliant le Nuevo Leon à Nuevo Laredo, une ville-frontière avec les Etats-Unis dans l'Etat voisin de Tamaulipas.



La région est durement frappée par la violence liée au crime organisé et au trafic de drogue, et les routes entre les deux Etats sont fréquemment le théâtre d'enlèvements, de disparitions et de vols.



Le Mexique a enregistré plus de 340.000 meurtres et quelque 100.000 disparitions, principalement attribués à des organisations criminelles, depuis le lancement d'une offensive militaire antidrogue controversée en décembre 2006.