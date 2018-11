Urgent- la CAN2019 officiellement retirée au Cameroun au profit de...

URGENT: Football



La CAF a retiré l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun en raison de la lenteur des travaux et l’insécurité qui règne dans ce pays. Un appel à candidature a été lancé pour choisir le futur pays organisateur. Le Maroc sans aucun doute se portera candidat pour accueillir cette compétition.Selon la commission d’organisation de la CAF, réunie ce vendredi à Accra (Ghana), le Cameroun n’est pas prêt à accueillir la CAN 2019 et est donc officiellement disqualifié de l’organisation.