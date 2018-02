Vatican : Le pape François rencontre régulièrement des victimes de prêtres pédophiles

Le pape François rencontre régulièrement des victimes d’abus sexuels au Vatican. L’information a été dévoilée ce jeudi 15 février par la revue des jésuites italiens La Civilta Cattolica qui publie une conversation du pape avec des jésuites péruviens dans laquelle François explique ces rencontres.



« Les vendredis, parfois on le sait et parfois non, j’ai l’habitude d’en rencontrer quelques-unes », explique le pape François dans cette conversation qui remonte au 19 janvier dernier à Lima, le pape évoquant ces victimes de prêtres prédateurs sexuels. « C’est la plus grande désolation que l’Eglise est en train de subir, se désole le souverain pontife. Cela nous pousse à la honte ».



Dans ce dialogue, François confie aussi que les scandales d’abus sexuels mettent l’Eglise face à ses responsabilités. « Cela montre non seulement notre fragilité, dit-il, mais aussi disons-le clairement notre niveau d’hypocrisie ». Lors de cette conversation avec les jésuites du Pérou, le pape invite aussi « à écouter ce qu’éprouve une personne abusée ».



Le Saint-Siège a confirmé que ces rencontres avec les victimes ont lieu plusieurs fois par mois au Vatican et qu’elles se déroulent soit individuellement, soit en groupe et dans la plus stricte confidentialité pour respecter les souffrances des personnes abusées.



Le pape, a précisé le Vatican « écoute les victimes, essaie de les aider à guérir les blessures graves causées par les abus subis ». La révélation de ces rencontres intervient à un moment où la volonté de François d’écouter les victimes était mise en cause, suite au scandale Barros au Chili.