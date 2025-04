Venus en mission humanitaire à Matam pour les malades mentaux : Ansoumana DIONE et compagnie arrêtés par la Police puis relâchés

Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et son équipe ont été arrêtés ce samedi 12 avril 2025 par la Police de Matam puis libérés. Comme annoncé, ils étaient venus secourir les malades mentaux errants ainsi que leurs familles et faire un vaste plaidoyer pour l'ouverture d'un service de psychiatrie dans l'un des hôpitaux de la région. Existe-t-il un problème sur ce plan et quoi de plus normal pour ladite Association ? Mais, c'est le Préfet de Matam, Tening FAYE qui a signé un Arrêté, par simple abus de pouvoir, pour nous interdire de proposer toute assistance aux malades mentaux errants. Pendant que nous étions entrain de nous entretenir avec des pères de familles ayant des fils souffrant de troubles mentaux, la Police nous a embarqués au Commissariat de Matam. Pourtant, dans un entretien téléphonique, ledit Préfet avait clairement dit avoir compris le sens de notre importante visite et l'avait même appréciée positivement.



Dans un tout premier entretien téléphonique, le Préfet de Matam était entrain d'évoquer un partenariat qui n'existe pas dans aucun texte et je lui ai raccroché pour ne pas écouter ses mensonges. Par la suite, après avoir reconnu son erreur, elle m'a rappelé sur mon téléphone portable et nous nous sommes mis d'accord tous les deux sur le but de notre déplacement à Matam. A notre grande surprise, elle trahi ses propos en signant un Arrêté qu'il remet à la Police pour nous faire arrêter de façon vraiment arbitraire. Face à ces injustices infligées aux familles des malades mentaux errants, nous avons préféré soursoir à tous nos programmes de ce samedi 12 avril 2025 à Matam dont le point de presse et la proposition d'assistance aux familles touchées. Mais, nous avons trouvé d'autres voies plus adaptées pour satisfaire leurs demandes. Sur le chemin de notre retour, un policier a arrêté notre ambulance pour nous contrôler à la sortie de Matam, comme à l'entrée de Ourossogui, avec un groupe de gendarmes. Catastrophe !



Ainsi, Ansoumana DIONE et compagnie se sont déplacés inutilement à Matam à cause de très mauvaises humeurs d'un Préfet, nommé Tening FAYE qui ignore, en vérité, les droits d'une Association reconnue pour porter assistance aux malades mentaux. Attention, même le Procureur était informé. Heureusement que l'enquête a prouvé que nous n'avons commis aucune infraction, le Sénégal demeure et restera un Etat de droit, malgré cette signature arbitraire d'un Arrêté préfectoral qui ne nous a point été présentée. Non seulement le régime du Président Bassirou Diomaye FAYE et du Premier Ministre Ousmane SONKO ne veut pas reconnaître notre mérite par rapport à notre mission pour les malades mentaux, il cherche à nous mettre les bâtons entre les roux, ce qui ne les grandit jamais, le peuple tout entier ayant déjà magnifié nos actions à l'endroit de cette frange particulièrement vulnérable de notre population. Ansoumana DIONE est devenu une icône dans la prise en charge des malades mentaux et ils doivent admettre cela.



Le 13 avril 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) - Tel : 77 550 90 82 - 70 745 88 47