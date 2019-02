Violence électorale à Tamba : le Procureur face à la presse

Le Procureur de la région de Tambacounda, Demba Traoré, fait actuellement face à la presse. C’est suite à l’interpellation de 27 personnes faisant partie de la garde rapprochée du candidat du Parti de l’Unité et du rassemblement (Pur).



Ils ont été interpellés, désarmés et arrêtés par les force de l’ordre à hauteur de Kidira après les violences d’hier, lundi, entre les militants du PUR et ceux de BBY (Benno Bokk Yakar) entraînant la mort de 3 jeunes.



Nous allons revenir sur la déclaration du Procureur dans quelques instants...