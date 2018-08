Youth For The Future : Mame Marie Sy et Fatou Dieng lancent leur camp de basket ce vendredi

Les internationales sénégalaises Mame Marie Sy et Fatou Dieng s’investissent dans le développement du basketball chez les jeunes. En effet, elles comptent lancer leur premier camp de basketball à Dakar du 03 au 05 Août 2018 au terrain du SIBAC (Liberté 6). L’événement, dénommée « YOUTH FOR THE FUTURE » verra la participation de jeunes basketteuses âgées entre 12 et 16 ans, indique le journal Record.



Une première initiative pour ses deux joueuses qui, sont passées par ces camps et qui aujourd’hui, font la fierté du Sénégal. Elles ont beaucoup donné au basketball, avec un palmarès riche en trophées en équipe nationale, championnes d'Afrique en 2009 et 2015, elles vont transmettre leurs connaissances et leur expérience aux jeunes. Un pas vers une future reconversion après leur carrière de basketteuses professionnelles.