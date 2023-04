Zahra Iyane Thiam prend la défense de Idrissa Seck

#BBY Tant qu'une décision issue de la conférence des leaders n'est pas remise en cause, tolérer la pluralité de candidats à la candidature de BBY, peut être envisagée, possible et acceptée. #zahraiyane #Ngirsenegal #Akzit

— Zahra Iyane Thiam (@ZahraIyane) April 17, 2023



#dett way. Pourquoi s'offusquer de la sortie de Idrissa Seck. Lui, il est dans le temps de la politique. BBY est dans quel temps?Pourquoi demander qu'il prenne ses responsabilités? Quid de BBY? A moins que le dialogue soit passé par là et ailleurs

— Zahra Iyane Thiam (@ZahraIyane) April 16, 2023



Idrissa Seck et la coalition Benno Bokk Yaakar ( BBY) ne parlent plus le même langage depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Le leader de Rewmi, par ailleurs, président du Conseil économiques et sociale (Cese) est attaqué par les responsables de sa coalition politique qui lui demandent de prendre ses responsabilités.Idrissa Seck peut, toutefois, compter sur le soutien de la directrice générale de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (ASEPEX). Selon la responsable de la coalition au pouvoir, Zahra Iyane Thiam, Idrissa Seck, il est dans le temps de la politique. BBY est dans quel temps? s'est-elle interrogé dans un Tweet. Avant de se demander pourquoi BBY s'offusque que la sortie de Idy.