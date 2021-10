Zone Uemoa: Le chiffre d’affaires du commerce hausse de 3,5% au mois de juillet

L'indice du chiffre d'affaires (Ica) du commerce dans l’espace Uemoa a connu une amélioration, en variation mensuelle, avec un accroissement de 3,5% au cours du mois de juillet 2021.



D’après la Note mensuelle de conjoncture économique de la Bceao, cet accroissement s’est opéré après une hausse de 3,2% un mois plus tôt, en relation avec le regain de dynamisme de la demande intérieure du fait de l’assouplissement des mesures restrictives.



A l’en croire, l’amélioration de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des ventes des produits de l’alimentation (+2,7 points de pourcentage), des produits pharmaceutiques et cosmétiques (+1,1 point) et, dans une moindre mesure, des produits pétroliers (+0,2 point).



Aussi, relève la banque centrale dans la foulée, cette évolution a été atténuée par le repli des ventes des produits de l’équipement du logement (-0,4 point).



Dans le détail, l’amélioration des ventes de produits alimentaires est principalement localisée au Bénin (+42,9%) et au Mali (+4,4%), les ventes de ces produits ayant reculé dans les autres pays de l’Union, confie la Bceao.



Par ailleurs, elle indique que s’agissant des produits pharmaceutiques et cosmétiques, les hausses les plus importantes sont relevées au Sénégal (+3,8%) et au Mali (+3,7%).



En glissement annuel, l’institution renseigne que le rythme d'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail a ralenti, passant de +17,7% en juin 2021 à +14,2% au cours du mois sous revue.



Elle souligne également que la hausse de l'activité dans le commerce de détail est principalement liée à celle des produits pétroliers (+7,0 points de pourcentage de contribution), des produits alimentaires (+2,4 points), des produits pharmaceutiques et cosmétiques (+2,3 points), des ventes des automobiles, motocycles et pièces détachées (+1,9 point), et dans une moindre mesure, des équipements de logements (+0,8 point) et de la personne (+0,3 point).



Lejecos