​Le ministre Pape Malick Ndour à la Jeunesse : « Nous ne devons pas quitter ce pays »

Le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, Pape Malick Ndour, a lancé un appel ‘’solennel’’ à la jeunesse sénégalaise. Mercredi, à l'hémicycle, devant les députés, il a invité les jeunes à renoncer à l'émigration irrégulière. Il l’a fait savoir lors du vote du budget de son ministère.



« Je voudrais, du haut de cette tribune de la représentation nationale pour parler aux jeunes, leur dire que je suis d'accord avec eux, les difficultés persistent. Je suis d'accord qu'il nous faut mobiliser davantage de ressources au profit du secteur de la jeunesse et de l'emploi. Je suis d'accord qu'il nous faut encore s'occuper d'eux. Mais tout ceci ne nous donne nullement le droit d'abdiquer. Nous ne devons pas quitter ce pays que nous devons construire puisque nous en sommes l'avenir, le futur et les délégataires légitimes. Alors, Chers Jeunes, continuons à faire confiance au gouvernement, à l'État et au président de la République », déclare-t-il à l'attention de la jeunesse ».



Pour le ministre, « l'État doit certes faire encore des efforts, mais il faut reconnaître également qu'il a fait des actions incommensurables, en attestent les nombreux programmes et projets de l’Etat comme la Der/Fj, le Prodac, Xëyu Ndaw Ni, 3FPT, Agri-Jeune, ANIDA... ».