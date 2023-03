Selon l'ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye, « Il y a peut-être erreur de la part de Adjibou Soumaré», placé en garde-à-vue jeudi, à la suite de son audition à la Sûreté urbaine. Toutefois, sans aucune affirmation de sa part». Mais, le placer en garde à vue est une « erreur certaine et inutile ».



« Il y a peut-être erreur de la part de Adjibou Soumaré. Toutefois sans aucune affirmation de sa part. Mais le placer en garde à vue est une erreur certaine et inutile. S’il n’existe aucune base sérieuse motivant ses questions qu’il s’en excuse publiquement et que cela serve de leçon. Le placer en garde à vue rapproche le Sénégal d’un régime de terreur», a posté M. Mbaye.