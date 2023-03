Abdoul Mbaye prend la défense de Mimi et enfonce Macky

Aussi ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye a eu son mot à dire dans la «bataille» entre Aminata Touré et le Parti démocratique sénégalais de Me Abdoulaye Wade. Les libéraux gardent toujours une dent contre Mimi dans l'affaire de la traque de biens mal acquis qui a coûté la prison à Karim Wade.



Lors d'une rencontre avec des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi, pour la formation d'une alliance de l'opposition en vue de la présidentielle de 2024, le PDS a salué l'initiative mais a récusé Mimi Touré, ministre de la Justice d'alors. Celles-ci n'a pas tardé à réagir dans un communiqué pour se défendre en évoquant la politique de Macky Sall.



Abdoul Mbaye a ensuite répliqué pour soutenir l'ancienne responsable du parti au pouvoir avant d'appeler à l'Union pour «sauver le Sénégal contre un 3e mandat».



« Pour qui sait les pouvoirs conférés au Président de la république sénégalais, il est difficile de retenir que Aminata Toure, ministre de la Justice, ait pu avoir plus de responsabilité que lui dans des poursuites engagées contre un opposant. L’adversaire principal à combattre reste l’auteur principal. Qui casse le front de résistance, vole à son secours. Il n’est pas trop tard pour se ressaisir. La politique n’est pas de la vengeance. Ce sont des objectifs et des stratégies pour les atteindre. Sauvons le Sénégal contre le 3eme mandat!», a dit M. Mbaye.