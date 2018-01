Abuja «juge» Khalifa Sall le 30 janvier, Dakar pourrait repousser l’échéance du 23 janvier

Le procès de Khalifa Sall pourra-t-elle se tenir le 23 janvier prochain ? Cette question commence à tarauder l’esprit des Sénégalais d’autant plus que les conseils du maire de Dakar ont porté l’affaire devant la Cour de justice de la Cedeao. Mais, de l’avis d’un des conseils de l’Etat, cela n’aura aucune incidence sur le déroulement du procès ici au Sénégal.



«A moins qu’il y ait un tremblement de terre, l’affaire sera retenue. Le tribunal a été clair sur ce chapitre. C’est un renvoi ferme pour être retenu. A lire leur requête, on voit que l’autre côté est dépassé. Elle pose des questions sur des points qui ont déjà été réglés par nos juridictions internes. Je ne vois pas l’intérêt. Les trois requêtes parlent de la même chose. Avant de parler de procès équitable, il faut aller au procès», a-t-il confié à L’AS.



Quant à la constitution de partie civile de la Mairie, l’avocat botte en touche et soutient que cette constitution est nulle. D’autant plus que, ajoute-t-il, «au début de cette affaire, la mairie a sorti un communiqué pour dire qu’elle n’a subi aucun préjudice et qu’elle est même solidaire avec Khalifa Sall et les autres. Cela veut dire que la mairie est complice. Les membres du Conseil municipal doivent être poursuivis comme complices».



Du côté des conseils du maire de Dakar le discours est tout autre car pour eux, «Un Etat respectueux des organes internationaux aurait attendu, mais un Etat voyou comme l'Etat du Sénégal va encore essayer de forcer. Nous allons voir le 23 janvier». Et pour cause, indique-t-il, «Pour se rendre à Abuja, on ne va pas attendre jusqu’à la veille de l’audience. Je suppose que l’Agent judiciaire de l’Etat va y être ainsi que certains avocats de l’Etat. Le 23 sera un mardi, le 26 ce sera un vendredi, on ne va pas attendre à la dernière minute pour y aller».