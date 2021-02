Accusations contre accusations: Attaque frontale de Sonko contre Macky et ses affidés

Un complot fomenté par Macky, Antoine Diome et Serigne Bassirou Gueye

« Nous avons des preuves que nous allons sortir dans les prochains jours que tout ceci n’est qu’un complot ourdi par Macky Sall et piloté par le ministre de l’Intérieur. Le procureur Serigne Bassirou Gueye a organisé la torture de la propriétaire du salon jusqu’à mettre en danger de mort son nourrisson de 4 semaines pour qu’elle change sa version des faits et m’enfonce. (...) La fille qui m’accuse a encaissé de l’argent. Nous savons qui lui a payé et par qui il est passé. (...) Dès demain, mes avocats vont d’ailleurs déposer une plainte »



« Ce combat contre ce complot est une question de vie ou de mort »

« J’appelle tous les Sénégalais à venir mener ce combat contre ce complot de Macky Sall. C’est une question de vie ou de mort. Ce combat ne sera pas comme les autres. L’heure est grave. Il faut que chacun de vous soit prêt à donner sa vie pour ce combat»