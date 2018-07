Affaire Prodac:Thierno Alassane Sall demande à Macky de prouver que la traque des biens mal acquis est un principe et non...

Leader du Mouvement République des Valeurs demande au chef de l’Etat Macky Sall de prouver avec l’affaire du programme national des domaines agricoles (PRODAC) que la traque des biens mal acquis est un principe et non une posture politique.



Pour Thierno Alassane qui rencontrait ses militants au HLM Grand Yoff, il est inconcevable de poursuivre Khalifa Sall pour 1 milliard et faire fit de quelqu’un qui a dit, ou dit-on, qu’on reproche d'avoir empoché au moins 30 milliards de F CFA.



«Beaucoup de juristes sénégalais, je ne parle pas que des juges, mais l’ensemble des juristes y compris des avocats de l’Etat et fait semblant d’ignorer que la première responsabilité de tout juriste est de faire que le droit soit appliqué. Et qu'en l'espèce, Khalifa Sall n’a pas du tout bénéficier de tous les prédations que lui confère la loi », déplore Thierno Alassane.



Par ailleurs, souligne-t-il: « dans le même temps, il y a des gens qui ont pris 3 fois ou 15 fois plus sur la traque des biens mal acquis. Donc, au lieu de faire semblant de closer sur la situation de l’opposition, il faillait se poser des questions sur l’occasion qui leur est offerte avec l’affaire PRODAC. De prouver que la traque des biens mal acquis était faite au nom des intérêts supérieurs de la Nation, et non pour des raisons politiciennes ».



«On a jugé des gens, on a établi des listes, et aujourd’hui, l’occasion est là avec un rapport qui a été établi par l’inspection générale des finances (Igf) de prouver que la traque des biens mal est une question de principe et non une posture politicienne», conclut lke leader du Mouvement République des Valeurs.