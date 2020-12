Affaire des Gazelles Oryx: Abdou Karim Sall met fin au débat devant les députés

L’affaire des deux (2) Gazelles Oryx mortes au cours de leur transfert de la réserve naturelle de Ranérou vers la ferme appartenant au ministre de l’Environnement du Sénégal a refait surface. Interpellé sur la question lundi, lors du vote du budget 2020-2021 pour son département, Abdou Karim Sall a sifflé la fin du débat. Selon lui, les conclusions de l’Union internationale pour la conservation de la nature saisie par le Forum civil, le réconforte.



« Curieusement, la réponse donnée par la direction des Parcs nationaux et ampliataire n’a pas été portée à la connaissance de la presse encore moins à l’opinion nationale. A mon avis, cette réponse clôture définitivement le débat soulevé avec autant d’émotions », a déclaré le ministre.



Il a estimé que la démarche entreprise par ministère s’inscrit dans le cadre de la protection du patrimoine du pays, mais aussi « dans le cadre de notre patrimoine de la biodiversité animale notamment les Orys ».



Il cite : « S’il était question de translation internationale, le pays devrait appliquer les conventions internationales auxquelles il a adhéré. Mais ce n’est pas un cas, puisqu’il est question ici de translocation à l’intérieur du territoire national. Concernant la destination des animaux à l’intérieur du territoire national, chaque pays est évidemment souverain avec son propre cadre légal. Nous avons été informés de la nouvelle politique du Sénégal en matière de conservation de la biodiversité en générale et de la faune sauvage en particulier. La promotion d’une contribution de la société civile à la conservation de la nature est louable ».



Par conséquent, le ministre a annoncé devant les députés de l'hémicycle la fin de ce débat sur les Oryx.



Pour rappel, le ministre de l’Environnement du Sénégal, Monsieur Abdou Karim Sall, avait fait transférer des gazelles Oryx de la réserve naturelle de Ranérou vers sa ferme située non loin de Dakar. Cette opération a causé la mort de deux des gazelles.