Assemblée nationale : El Malick Ndiaye annonce un projet de tournée parlementaire dans les 14 régions.

El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, a annoncé ce lundi 30 juin 2025, la mise sur pied d'un « projet de tournée parlementaire qui va sillonner les 14 régions » . Cette initiative entre dans le cadre des « réformes engagées par l'Assemblée nationale et inspirées par la volonté de transformation et de rupture du président Diomaye » .



« Ce projet intitulé "le Parlement chez vous", est actuellement à l’étude au sein du bureau et de la Conférence des présidents. Il sera sanctionné par un rapport consolidé remis à l’exécutif en vue d’une meilleure prise en compte des préoccupations des populations lors de la prochaine session de vote du budget », a-t-il indiqué lors de la clôture de la session ordinaire unique.



En plus de la tournée parlementaire, El Malick Ndiaye a également informé de l'intégration d'une chaîne parlementaire dans le nouveau règlement intérieur. « Notre assemblée adhère pleinement à cette vision de rupture, de modernisation et de renforcement de la responsabilité publique. Nous avons franchi un autre cap avec l’intégration d’une chaîne parlementaire dans notre nouveau règlement intérieur », a indiqué El Malick.



Il a, par ailleurs, souligné que « la chaîne parlementaire, n’est pas encore lancée, mais elle est en train d’émettre et a même un canal au niveau de la TNT », précisant que « chaine ne sera pas un média de plus, mais un outil pédagogique, un levier de transparence et un pont entre le citoyen et l’assemblée qui le représente ».