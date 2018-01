Attaques contre Me Moussa Diop- AG/Jotna de Podor rue sur les brancards et prévient…

Que ceux qui s’attaquent à Me Moussa Diop se le tiennent pour dit ! Ses partisans de Podor sont décidés à en découdre avec quiconque s’aventurera sur ce chemin. En effet, dans un communiqué parvenu à PressAfrik, ils ont fait état de leur «ferme intention» de s’ériger «en boulcier pour défendre notre leader et nous ne laisserons aucun syndicaliste véreux salir le travail ô combien apprécié du Directeur général de Dakar Dem Dikk».



Et d’ajouter : «Nul n'ignore qu'il est limpide et blanc comme neige. Sa gestion ne fait aucun doute. Il a fait de la transparence un sacerdoce. Alors, il n’est nullement inquiété par ces accusations fallacieuses et infondées de personnes malintentionnées qui ne cherchent qu’à le distraire».



Mais, martèlent-ils, «c’est peine perdue. Il peut répondre à ces malintentionnés et sa réponse sera à la hauteur des accusations, soyez en rassurés ». N’empêche, soutiennent, il ne sera plus permis, aussi bien à un «syndicaliste ou politicien» de s’acharner sur lui.



Quant à l’objectif immédiat de Me Diop, informent-ils, c’est de poursuivre à abattre le travail colossale à la tête de cette société de service public, mais aussi «pour la réélection dès le premier tour en 2019 de son Excellence Monsieur Macky Sall».