Bassirou Diomaye Faye : « que le vaincu félicite le vainqueur »

Le candidat Bassirou Diomaye Faye a accompli son droit de citoyen en votant chez lui à Ndiandiaye, Ndiaganiao, dans le département de Mbour. Accompagné de ses deux épouses, il a accompli son acte citoyen au bureau numéro 2. Le candidat de la Coalition Diomaye Président rappelle l’importance pour le candidat vaincu de féliciter le vainqueur.



« L’élection présidentielle, c’est le rendez-vous d’un homme avec son peuple. Et ce peuple est appelé à choisir. D’ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là et je demeure convaincu que cette élection se jouera au premier tour », a déclaré Bassirou Diomaye Faye après son vote.



Il a lancé un appel au calme et à la sérénité. « J’appelle au calme, il n y a que les Sénégalais qui votent pour choisir le président de la République. Il n y a pas raison à l’issue de cette journée que la tradition ne soit pas perpétuée à savoir le vainqueur soit félicité et qu’au lendemain les Sénégalais vaquent tranquillement à leurs occupations pour un retour définitif à la sérénité », a soutenu l’Inspecteur des impôts et des domaines.



La commune de Ndiaganiao compte 53 bureaux de vote répartis dans 37 centres avec 19 701 inscrits. Le Centre de Ndiandiaye de Bassirou Diomaye Faye compte quatre bureaux de vote et 1875 inscrits.