Le changement de régime présidentiel au Sénégal s'accompagne d'un changement de référentiel pour les politiques publiques. Le Plan Sénégal émergent (PSE), qui était jusqu'alors le cadre de référence sera remplacé par ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle le « Projet de transformation systémique du Sénégal ». Ce nouveau projet, tel qu'annoncé dans le premier communiqué gouvernemental, sera axé sur plusieurs priorités, notamment la jeunesse, l'éducation, l'emploi, la lutte contre la cherté de la vie, la modernisation de la justice, la souveraineté économique , et la consolidation de l'unité nationale.



Le président a également donné des directives précises à son Premier ministre pour finaliser un Plan d'actions du gouvernement avant la fin du mois d'avril 2024, ainsi que pour entreprendre une revue générale des programmes et projets dans chaque ministère. De plus, une politique de relance de l'économie nationale, en collaboration avec le secteur privé, sera mise en œuvre, et une nouvelle stratégie de communication gouvernementale sera développée pour assurer une meilleure appropriation des politiques publiques par la population.



D’après Le Quotidien, ce changement de référentiel soulève des questions quant au devenir du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2023-2025, qui était adossé au PSE. Le nouveau gouvernement devra revoir ce document, qui est fixé par une loi votée à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, le Président Faye pourrait être confronté au défi de trouver les voies et moyens politiques pour obtenir une majorité parlementaire, soit en dissolvant l'Assemblée et en convoquant des élections législatives anticipées, soit en continuant le DPBEP en adaptant le référentiel des politiques publiques selon les nouvelles orientations.