Cherté santé et éducation des Sénégalais en Gambie : Macky promet aux femmes et aux élèves d'y remédier

En Gambie, il faut casquer cher pour étudier ou se soigner convenablement, si on est Sénégalais. Le Président Macky Sall a promis de trouver une solution à ce problème que rencontrent ses concitoyens au pays de Adama Barrow.



A Banjul pour une visite de travail, le chef de l'Etat sénégalais a rencontré les ressortissants sénégalais qui lui ont fait part de leurs difficultés. Macky Sall s'est voulu rassurant devant eux.

"J'ai entendu toutes vos préoccupations. Je sais que c'est difficile pour les femmes sénégalaises de se soigner dans les structures de santé gambiennes. Mais je vais essayer de remédier à ça. Pour ce qui s'agit des élèves, je vais demander au ministre de l'Education de me faire le point. Et je vais faire en sorte que les élèves sénégalais puissent étudier ici en Gambie sans payer", a-t-il déclaré lundi