Conseil supérieur de la magistrature : le Président Diomaye a annulé toutes les dernières décisions de Macky Sall, selon Madiambal

« Le Président Bassirou Diomaye Faye vient d'annuler, par décret du 3 avril 2024, toutes les décisions prises par son prédécesseur lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature en date du 29 mars 2024. Macky Sall avait nommé un Premier Président de la Cour suprême et avait pourvu aux postes de membres du pôle financier », a écrit le patron du groupe Avenir Communication.



Pour rappel, le Président Macky Sall avait procédé le 29 mars, à plusieurs nominations. Des changements ont été opérés à la Cour suprême de Dakar, la Cour d’appel, dans l’administration centrale, la Cour d’appel de Saint-Louis et celle de Thiès.

Abdoulaye Ndiaye, Président de la Chambre administrative de la Cour suprême, est nommé Premier Président de la haute juridiction, en remplacement de Ciré Aly Ba admis à faire valoir ses droits à la retraite. Mamadou Diakhaté, Secrétaire général de la Cour suprême, est nommé Président de Chambre à ladite Cour, même grade, même indice.