Convocation Farba Ngom devant le pool financier judiciaire : La police veille au grain

Face aux risques de troubles à l’ordre public, un dispositif sécuritaire renforcé a été mis en place. Les forces de police sont déployées afin d’assurer le bon déroulement de l’audience et d’empêcher toute tentative de perturbation.



Hier en conférence de presse, l’ancien ministre de la communication sous Macky Sall, Moussa Bocar Thiam et ses camarades ont appelé « tous les Sénégalais épris de justice à se rassembler demain devant le Pool financier pour soutenir l’honorable député Farba Ngom et dire au monde entier que le Sénégal est debout et prêt à défendre ses valeurs ».



L’avenue Cheikh Anta Diop a été barricadé et les entrées sont filtrées par un important dispositif sécuritaire.