Début du séminaire gouvernemental au Palais de la République

Comme annoncé par le président Macky Sall, un séminaire gouvernemental se tient vendredi et samedi au palais de la République « sur des thématiques stratégiques », deux jours après le premier Conseil des ministres de la rentrée.





Mercredi en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a annoncé la tenue d’un séminaire gouvernemental les 6 et 7 septembre 2019, sur des thématiques stratégiques (accélération de la mise en œuvre de la phase II du PSE, réformes institutionnelles et administratives, gestion budgétaire, rationalisation de la dépense publique, etc.).