Dialogue politique : Pour Moustapha Niass, les difficultés ne sont que le signal…

« Les esprits vont, progressivement et par étape, commencer à comprendre petit à petit que ce dialogue est nécessaire, qu’il est utile, qu’il est indispensable et qu’il est incontournable. Dès lors, la question qui reste à être réglé, c’est la question du temps et du comment. Les difficultés qu’ils ont rencontrées actuellement au début des concertations qui viennent juste de démarrer avec l’engagement personnel, sincère, profond du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Il faut considérer que ceci aussi est inscrit dans la nature humaine, l’on hésite, l’on cherche à comprendre, l’on avance d’un pas, l’on recule de deux, l’on avance de trois, l’un recule d’un, nous sommes dans cette phase-là. L’essentiel est dès lors d’être optimiste, il faut croire en le génie humain et surtout en la singularité du génie sénégalais. Ces difficultés-là ne sont en fait que le signal pour indiquer que nous irons vers les compromis ».Dans son Message, le Chef de l’Etat a renouvelé son appel à l’opposition au moment où les négociations sont au point mort