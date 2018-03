FPDR : «C'est à la place Washington que les élections sont organisées, c’est là-bas que nous allons manifester»

L’«arrêté Ousmane Ngom» interdisant toute manifestation au centre-ville ne fera pas reculer le Fpdr dans son désir d’y tenir des rassemblements. C’est ce qu’ont fait savoir ses leaders qui se sont réunis lundi, pour analyser leur marche du 9 mars dernier dispersée par les forces de l’ordre à coups de grenades lacrymogènes.



Mamadou Diop Decroix et Cie ont d’ailleurs clamé que : «C’est à la place Washington et non ailleurs que les élections sont organisées. C’est là-bas que nous devons et que nous allons manifester. Macky Sall doit en prendre acte une fois pour toutes».



Ne s’en arrêtant pas là, les leaders du cette coalition de l’opposition martèlent qu’il n’est pas question qu’il y ait deux poids deux mesures car, les partisans du chef de l’Etat sont eux, autorisés à y tenir des rencontres.