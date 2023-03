Garde-à-vue de GMS et 19 membres du FRAPP: Mimi Touré tape encore sur le régime de Macky

L'ex-Premier ministre Aminata Touré s'est rendue samedi soir au Commissariat central de Dakar pour exprimer sa «solidarité» et «s'enquérir» de la situation de Guy Marius Sagna et 19 autres membres du mouvement Frapp, placés en garde-à-vue. Mais elle n'a pas pu les voir étant donné que «seuls leurs avocats peuvent avoir accès ». Mimi a demandé leur «libération immédiate» avant demander au régime de Macky de « mettre fin à ces intimidations ».



« Je viens de me rendre au Commissariat Central de Dakar pour exprimer ma solidarité et m’enquérir de la situation de l’Honorable Guy Marius Sagna et de tous ceux qui ont été arrêtés ce matin lors de la remise d’une lettre de protestation à l’ambassadeur de Tunisie.

Seuls leurs avocats peuvent avoir accès à eux nous a t-on dit. Ils doivent être libérés immédiatement ! Il est temps de mettre un frein à ces intimidations et à cette dérive anti-démocratique du régime du Président Macky Sall», a dénoncé l'ex-responsable du parti au pouvoir.



Le députés Guy Marius Sagna et ses 19 co-détenus, arrêtés au moment où ils voulaient déposer une lettre de protestation à l'ambassade de Tunisie, ont été placés en garde à vue, a annoncé samedi soir Me Khoureychi Bâ.



M. SAGNA et ses co-détenus au nombre de 19 poursuivis pour « participation à une manifestation interdite et trouble à l'ordre public». Cinq (5) enquêteurs ont été mobilisés, en présence de Me Nfamara MANÉ.



Aux dernières nouvelles, ils ont été tous libérés ce dimanche matin.