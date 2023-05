Gestion covid-19 au Sénégal: Dr Abdoulaye Bousso étale son expérience dans un livre

Dr Abdoulaye Bousso a procédé mercredi à la cérémonie de présentation et de dédicace de son livre intitulé « Sur les vagues de la Covid-19 ». L’ancien directeur du Centre d’opérations d’urgence sanitaire du Sénégal partage son vécu de la gestion de la Covid. Selon lui, c’est un livre pour pousser à la réflexion pour qu’on ne soit pas dans « l’éternel recommencement ».



« Le but de ce livre, c’est de partager un vécu. C’est une expérience. Dans le secteur de la santé nous publions beaucoup, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont réservés à un cercle bien précis. Ici le but, c’était un peu d’avoir un partage avec le grand public. Partager un peu notre expérience, notre vécu, par rapport à cette pandémie Covid. Mais surtout susciter la discussion sur certaines questions. Personnellement, je pense que c’est important qu’on puisse tirer des leçons de la gestion de cette pandémie Covid. Même si de bonnes choses ont été faites, il faudrait qu’on puisse s’arrêter et analyser certaines choses qu’on n’a pas bien faites pour pouvoir en tirer des leçons. C’est un livre pour pousser à la réflexion, pour qu’on ne soit pas dans l’éternel recommencement », a déclaré Dr Abdoulaye Bousso.



Venu prendre part à la cérémonie, le Professeur Moussa Seydi, chef du Service des Maladies infectieuses de l'hôpital Fann, a fait savoir que « depuis le 5 mai 2023, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de l'urgence sanitaire mondiale. Cette déclaration est venue après que la COVID-19 ait coûté la vie à environ 7 millions de personnes. Ce qui correspond à 40 % de la population sénégalaise. C'est tout à fait normal de prendre cette maladie au sérieux».



Si l'on en croît au Pr Seydi, la situation aurait été beaucoup plus dramatique s'il n'y avait pas de Coordination au niveau national. «Nous sommes bien placés pour parler de cette maladie en tant que personne ayant côtoyé tous les piliers de cette lutte. Parce que la base de la communication, c’est la vérité. Ce que j’ai toujours soutenu. Il n’est pas question qu’un médecin se permet de mentir. Parce que le mensonge est banalisé dans la société, dans le monde entier ».



Parce que, a-t-il révélé, « dans le cadre de cette covid-19, il y a eu des choses qui se sont passées, qui ne s’étaient jamais passées avant. Des gens qui inventaient des articles. Si la vérité, on la masque, rien ne peut plus marcher dans ce monde ».



Dr Farba Lamine Sall interpellé sur les vagues de la COVID-19 a soutenu que « la COVID nous a fait découvrir ce qu'on ne nous a jamais enseignés dans la médecine. La COVID-19 nous a fait découvrir l'équité d'inaccès aux soins…. La résilience, on n’en parlait pas. On parlait renforcement du système de santé. Et on s'est rendu compte avec la COVID qu'aucun système de santé n'était résilient en fait. Pour moi, c'est un système d'enseignement qu'on aurait tiré de la COVID. Dans le livre, il y a un chapitre qu'il appelle à mettre fin à l'éternel recommencement. Le chapitre 10 est point qui me semble très important ».