Harry Maguire sort du silence face aux sifflets, le Real Madrid est déjà à genoux devant sa nouvelle star

Harry Maguire répond aux critiques, le Real Madrid a fait le coup du siècle avec Jude Bellingham et Paul Pogba se démène pour trouver une solution après son contrôle positif à la testostérone, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Maguire sort du silence

Harry Maguire est de nouveau au centre des critiques ! Particulièrement pointé du doigt pour ses performances avec l’Angleterre durant cette trêve internationale, le défenseur central est sorti du silence ! «Je peux gérer les huées», placarde le Daily Express sur sa couverture. En effet, c’est ce qu’affirme le joueur de Manchester United, il n’est pas atteint par les critiques et les moqueries, au contraire.



Forcément, cette réponse fait les gros titres des tabloïds ce jeudi, à l’image du Daily Mirror ou encore du Daily Star ! Maguire fait aussi la couverture des pages sport du Daily Telegraph. Le journal rapporte notamment les propos de Jamie Carragher, consultant pour le quotidien, qui affirme que le défenseur devrait arrêter les frais et sortir de l’équipe, pour son propre bien.



Mais visiblement Maguire n’est pas déstabilisé par ces attaques. «Je ne vais pas dire que je m’y suis habitué, mais je peux faire avec», a-t-il avoué… Ce dernier va donc maintenant retourner à Manchester United où il était l’un des indésirables du dernier mercato estival.



Le Real Madrid se frotte les mains avec Bellingham

En Espagne, on retrouve un homme qui fait beaucoup réagir depuis le début de saison. Il s’agit de Jude Bellingham qui est en feu depuis son arrivée à Madrid ! Marca profite de la trêve pour faire le point sur ce phénomène qui rend fou l’Espagne mais aussi l’Angleterre… Et justement, c’est sur ce point qu’insiste le média, les consultants britanniques couvrent d’éloges la pépite des Three Lions. «Le ciel est sa limite», peut-on lire en couverture du quotidien, des propos qui émanent d’un certain Gareth Bale.



Pour les médias et le monde du foot anglais, il est la star du moment : «un talent irréel et énorme», tout simplement. Et c’est encore lui que l’on retrouve en couverture de AS ! Même son de cloche là encore. Il faut dire que Bellingham avait encore marqué mardi soir contre l’Écosse (1-3), un match amical sur le papier, mais ô combien important et symbolique dans l’histoire du foot anglais. «Bellingham superstar», résume ainsi le quotidien.



Pogba contre-attaque

En Italie, l’affaire Paul Pogba continue de faire grand bruit ! Ce jeudi, il est encore à la Une des journaux comme ici avec La Gazzetta dello Sport ! Le journal au papier rose explique que le Français cherche une solution pour éviter les 4 années de suspension. Car il risque pour l’instant ce type de sanction…



On retrouve Pogba sur le site du Corriere dello Sport qui explique que le joueur a jusqu’à ce soir minuit pour demander une contre-analyse, mais qu’il pourrait ne pas le faire.



En effet, il pourrait accepter ce résultat positif, en signe de bonne foi. Car dans le cas où la justice trouverait des circonstances atténuantes, la sanction pourrait ne pas être maximale et donc Pogba éviterait les 4 années de suspension… Ce qui pourrait lui permettre de reprendre sa carrière.