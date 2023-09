Inondations en Libye : quatre joueurs ont perdu la vie, le championnat de football reporté

La Fédération libyenne de football a annoncé le décès de quatre footballeurs après le passage de la tempête Daniel. Durement touchée, la Libye recense déjà plus de 3 800 morts et de nombreux disparus.



Depuis samedi dernier, la Libye est durement touchée par la tempête Daniel. Plus de 3 800 personnes ont péri dans les inondations dévastatrices qui ont frappé la ville de Derna en Libye, a indiqué mercredi 13 septembre 2023 à l’agence France-Presse (AFP) le porte-parole du ministère de l’Intérieur du gouvernement en place dans l’est du pays.



Parmi les victimes, la Fédération libyenne de football a annoncé le décès de quatre footballeurs dans le secteur de Derna, ville particulièrement touchée par la montée des eaux.