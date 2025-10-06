Journée judiciaire : Pape Mahawa Diouf, "Gaïndé Macky" et Lamignou Dara jugés, Ngoné Saliou à la Dsc, Pape Malick Ndour à la Sr

Ce lundi s'annonce comme une journée judiciairement dense à Dakar, avec plusieurs procès et convocations mettant en cause des personnalités politiques, des militants et des influenceurs. Le Tribunal de Dakar et diverses unités de police seront le théâtre de plusieurs affaires distinctes.
En effet, trois procès sont prévus en flagrant délit ce matin. Les prévenus dont Pape Mahawa Diouf, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République(APR) comparaît pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ». La plainte qui l'incrimine émane de Jean Michel Sène, directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER). Elle fait suite aux affirmations de M. Diouf lors de l'émission Faram Facce (TFM, 17 septembre 2025), selon lesquelles « un détournement de 37 milliards aurait eu lieu au sein de l'ASER ». L'agence avait qualifié ces accusations de « gravissimes ».
Le Tik-tokeur, Lamignou Dara, sera aussi jugé en flagrant délit. L'influenceur a été rattrapé par la justice après avoir proféré des insultes envers des participants à une marche pacifique organisée par le collectif« Rappel à l'ordre ». La viralité rapide de ses propos ayant suscité l'indignation publique, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire.
La militante D.Mbodj, alias "Gaïndé Macky", fera aussi face au juge. Réputée proche de l'APR, elle est poursuivie pour « injures publiques » et tenue de « propos contraires aux bonnes mœurs ». L'affaire a également été ouverte par autosaisine du parquet suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle elle aurait tenu des propos injurieux envers des militants de Pastef et leur leader, Ousmane Sonko.
Concernant les auditions, celle de la chroniqueuse Ngoné Saliou Diop attire toutes les attentions. Elle est attendue à la Division de la cybersécurité (DSC) dans le cadre d'une plainte déposée par le Collectif pour la défense de la cohésion nationale, représentant la communauté pulaar. La plainte vise des propos qu'elle aurait tenus le 30 septembre 2025 sur la plateforme digitale Sans Limites.
A 15h00, Pape Malick Ndour sera auditionné pour sa part à la Section de recherche (Sr) de Colobane. L'ancien ministre de la Jeunesse est convoqué dans le cadre de l'affaire Pape Abdoulaye Touré. Ce dernier l'accuse d'être l'instigateur de sa « séquestration » et d'« actes de torture » dont il affirme avoir été victime durant la période 2021-2024.
Face à la presse hier, dimanche, le responsable politique de l'Apr a réclamé une confrontation directe et publique avec son accusateur.
