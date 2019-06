La démission de Aliou Sall, une "stratégie pour couvrir" Macky Sall, selon un député

La démission de Aliou Sall, frère de l'actuel président sénégalais, accusé de corruption par la chaîne britannique BBC, est une stratégie pour accuser son grand frère Macky Sall, a estimé le député du Parti démocratique sénégalais, Toussaint Manga. "A mon avis la démission d'Aliou Sall est une stratégie pour couvrir son frère le président Macky Sall et se faire passer comme le principal concerné du "pétrole gate".



"Le rôle d' Aliou Sall est secondaire car il n 'a rien signé, l'acteur principal se nomme Macky Sall et c'est à lui de rendre compte d'abord au peuple sénégalais ensuite les autres concernés suivront. Refusons la diversion et préparons nous pour le vendredi 28 juin 2019", a-t-il écrit sur sa page facebook.